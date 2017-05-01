Угроза и угрозы Трампа: спасем президента США В мире // Вчера, 13:07 // 78

Разворачивающиеся в США события вокруг нового главы государства Дональда Трампа предвещают серьезные мировые потрясения, кризисы и даже войны. Они же создают ощущение того, что финансовые элиты Америки готовят импичмент Трампу. Чем это грозит России, как будут разворачиваться события в Евразии и случится ли в ближайшей перспективе Большая война дискутируют ведущий канала АННА НЬЮС, военный аналитик Анатолий Матвийчук и ректор Европейского института JUSTO, социолог Дмитрий Соин.

Общий вывод: Трамп реально может потерять власть. Для того, чтобы этого не произошло он будет реализовывать агрессивную внешнюю политику. Война вполне возможна и начнется она на двух площадках: Ближневостойчной и Северокорейской. Противостоять этому можно только за счет полной консолидации российского общества.



