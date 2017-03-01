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Природа - это последний шанс человека

Природа - это последний шанс человека

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Сегодня, 07:46
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ИА"ТИРАС", публикует актуальные размышления о сути и смысле жизни одного из самых молодых мастеров личностного роста в России, Валентина Соина:
 
21 век очень хорошо показывает то, как все больше и больше разрывается некогда железная связь между природой и человеком. Было время, когда мы состояли в союзе и гармонии с живым миром, но сейчас наши действия можно назвать предательством по отношению к источнику нашего существования. Даже на энергетическом уровне мы связаны с ней, не зря нас зачастую тянет отдохнуть в лесу или горах, а жизнь в городе становится невыносимой. Нужно научится ценить то, без чего мы не сможем существовать. Один мудрец сказал, что как только последний лес будет вырублен, последняя рыба выловлена и последняя вода высушена от грязи и отходов, человек поймет что нельзя есть деньги. Живите в энергетической и физической гармонии с природой и она вам ответит тем же!

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