Природа - это последний шанс человека В мире // Сегодня, 07:46 // 0

ИА"ТИРАС", публикует актуальные размышления о сути и смысле жизни одного из самых молодых мастеров личностного роста в России, Валентина Соина:

21 век очень хорошо показывает то, как все больше и больше разрывается некогда железная связь между природой и человеком. Было время, когда мы состояли в союзе и гармонии с живым миром, но сейчас наши действия можно назвать предательством по отношению к источнику нашего существования. Даже на энергетическом уровне мы связаны с ней, не зря нас зачастую тянет отдохнуть в лесу или горах, а жизнь в городе становится невыносимой. Нужно научится ценить то, без чего мы не сможем существовать. Один мудрец сказал, что как только последний лес будет вырублен, последняя рыба выловлена и последняя вода высушена от грязи и отходов, человек поймет что нельзя есть деньги. Живите в энергетической и физической гармонии с природой и она вам ответит тем же!