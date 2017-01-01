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Амрам Петросян: Буддисты Юго-Восточной Азии поддерживают связи с Россией

Амрам Петросян: Буддисты Юго-Восточной Азии поддерживают связи с Россией

В мире
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Вчера, 12:22
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Международное турне президента Фонда развития современной дипломатии Амрама Петросяна продемонстрировало желание народов Юго-Восточной Азии сотрудничать с Россией. Особенно ярко это проявилось с представителями буддистского сообщества Филиппин, которое является одним из самых массовых, наряду с мусульманами и католиками. В беседе с Амрамом Петросяном буддисты заверили его в в дружбе с Россией. Сторонники Махаяны обратились к российскому общественному деятелю с предложением активно развивать туристический и оздоровительный бизнес. Так же существуют серьезные перспективы поставки продуктов питания, экзотических фруктов и овощей. Со своей стороны Амрам Петросян предложил проекты образовательного и медицинского формата, открытие клиник, обмен студентами  и новыми технологиями. В своем комментарии по этому поводут Амрам Петросян отметил: "В самые трудные минуты противостояния Москвы с Вашингтоном Филиппины бросили вызов Бараку Обаме. Президент Родриго Дутерте - харизматичный лидер уважающий президента Владимира Путина и тяготеющий к проекту Великой Евразии. Мы будем идти на встречу друг другу". 

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