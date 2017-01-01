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Россияне больше всех в мире любят Трампа

Россияне больше всех в мире любят Трампа

В мире
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Сегодня, 17:53
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Как сообщает ИА"ТИРАС", результат социологического опроса показал, что Россия возглавила рейтинг считающих, что республиканец Дональд Трамп будет хорошим президентом США. В частности, данное исследование было проведено международным социологическим центром Ipsos. По его информации, 74% россиян верят в успешную деятельность Трампа на посту президента США. Вслед за РФ идет Индия, где 65% респондентов полагают, что он станет достойным хозяином Белого дома. Стоит отметить, что пессимистичнее всего в отношении нового американского лидера настроены подданные Испании, 84% которых считают, что Трамп не будет хорошим президентом для Соединенных Штатов.

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