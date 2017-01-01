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Филиппинские аккорды народной дипломатии России

Филиппинские аккорды народной дипломатии России

В мире
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Вчера, 21:24
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Народная дипломатия России совершает прорывы на самых экзотических направлениях внешней политики страны. Об этом можно судить по международному турне президента Фонда развития современной дипломатии Амрама Петросяна. Его визит на Филиппины уже создал серьезный резонанс в ряде международных, стремящихся к изоляции России структур. Ведь Амрам Петросян, сумел заинтересовать экономические элиты региона в бизнес-проектах с Москвой. Особенно яркие впечатления оставила встреча с мером города Илоило, в ходе которой обсуждались перспективы экономического сотрудничества на Евразийском экономическом пространстве.
Наша справка:
 Илои́ло — столица провинции Илоило на Филиппинах и центр региона Западные Висаи. Относится к категории «независимых» городов. 

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