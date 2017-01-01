"Закон Яровой" признан жесточайшей мерой по хранению данных в мире В мире // Сегодня, 10:24 // 0

Как сообщает ИА"ТИРАС, по мнению экспертов антитеррористический пакет "законов Яровой", который был предложен депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, вошел в топ-10 мировых инициатив хранения данных, представляющих угрозу инновационному развитию. Об этом сообщает газета "Ведомости" в четверг, 12 января, со ссылкой на рейтинг Information Technology & Innovation Foundation (ITIF). В Данном списке присутствуют также Китай, Индонезия, Турция, Вьетнам и Германия, но при этом в материале отмечается, что в этих странах были введены более мягкие меры, в отличие от России