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Солнцепоклонники отмечают Рождество Христово

Солнцепоклонники отмечают Рождество Христово

В мире
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Сегодня, 16:10
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Солнцепоклонники-славянофилы отмечают Рождество Христово совместно с православными христианами. Об этом в частности заявил жрец Храма Солнца из Геническа лидер партии СПАС, борец за прекращение войны на Донбассе Эдуард Коваленко. По его мнению древние славянские праздники во многом совпадают с православными. Обосновывая свою позицию Эдуард Коваленко подчеркнул следующее:
"От всей души, поздравляю всех с чередой зимних праздников! Они начинаются в ночь с 21 на 22 декабря! И первый из них, встреча Нового Солнца Коляды, нового Кола года. Это славный День зимнего Солнцестояния! Он практически совпадает с Рождеством по юлианскому календарю. Наши древние предки украшали жилища вечнозелёными растениями. Как символ вечной жизни. И пели колядки. Сегодня 06.01.17 Рождество по григорианскому календарю. Праздник, который празднуют большенство восточных славян! Одно из имён Иисуса Христа Сын Солнца! С праздником!".

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