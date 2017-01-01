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Авианосец "Адмирал Кузнецов" покинул территорию сирийского конфликта

Авианосец "Адмирал Кузнецов" покинул территорию сирийского конфликта

В мире
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Сегодня, 14:30
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Как сообщает ИА"ТИРАС", российский авианосец "Адмирал Кузнецов" покидает зону сирийского конфликта, после того как Минобороны приступило к сокращению группировки своих войск в Сирии, в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина. В частности, вместе с авианосцем "Адмирал Кузнецов", Сирию покинула и вся возглавляемая им группа.
 
"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии", — говорится в сообщении начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова По его словам, первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы Северного флота во главе с единственным российским авианосцем "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов",- говорится в сообщении начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова
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