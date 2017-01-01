Авианосец "Адмирал Кузнецов" покинул территорию сирийского конфликта
В мире
//
Сегодня, 14:30
//
0
Как сообщает ИА"ТИРАС", российский авианосец "Адмирал Кузнецов" покидает зону сирийского конфликта, после того как Минобороны приступило к сокращению группировки своих войск в Сирии, в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина. В частности, вместе с авианосцем "Адмирал Кузнецов", Сирию покинула и вся возглавляемая им группа.
"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии", — говорится в сообщении начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова По его словам, первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы Северного флота во главе с единственным российским авианосцем "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов",- говорится в сообщении начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова
.
06 Января 2017 / Пятница / 18 12
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Огненный Петух любит ранний подъем
|262
- В год Огненного Петуха опасно употреблять в пишу птицу
---|262
- Йоги России с энтузиазмом встречают год Огненного Петуха
|217
- Дмитрий Соин: Трезвый праздник становится популярным в России
---|192
- Похудение синоним омоложения
|186
- Манная каша опасна для жизни
|184
- Джанлука Вакки исполнил новый танец
|180
- Владимир Путин призвал россиян к семейным ценностям
|170
- Джанлука Вакки исполнил новый танец
|168
- В Москве массово отмечают Новый год
|159