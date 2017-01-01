Джанлука Вакки исполнил новый танец В мире // Вчера, 22:23 // 49

По информации ИА "ТИРАС", миллионер Джанлука Вакки и его спутница Джорджия Габриэле исполнили новый зажигательный танец в преддверии католического Рождества. Постановка танца осуществлена в живописном месте Итальянских Альп. На фоне снега все такой же загорелый Джанлука, в шортах и босиком делает энергичные движения спортивным телом. Ему в этом помогает уже известная по предыдущему ролику модель. В отличии от "танцующего миллионера" на девушке есть обувь. Видео уже в ближайшее время появится в интернете.