Российская военная полиция была введена в Алеппо
В мире
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Вчера, 17:05
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Как сообщает ИА"ТИРАС", в освобожденные кварталы сирийского Алеппо, по поручению президента России Владимира Путина была введена военная полиция. Такое заявление сделал Минобороны России Сергей Шойгу.
"Для поддержания порядка на освобожденных территориях (в Алеппо) с вечера четверга ввели сюда батальон военной полиции", — сказал он на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Хочу доложить о выполнении вашего поручения в рамках договоренности с руководителями Турции и Ирана. Было ваше поручение о деблокировании еще четырех населенных пунктов", — сказал министр на встрече с президентом Владимиром Путиным.
24 Декабря 2016 / Суббота / 20 05
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