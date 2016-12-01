Российская военная полиция была введена в Алеппо В мире // Вчера, 17:05 // 75

Как сообщает ИА"ТИРАС", в освобожденные кварталы сирийского Алеппо, по поручению президента России Владимира Путина была введена военная полиция. Такое заявление сделал Минобороны России Сергей Шойгу.

"Для поддержания порядка на освобожденных территориях (в Алеппо) с вечера четверга ввели сюда батальон военной полиции", — сказал он на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Хочу доложить о выполнении вашего поручения в рамках договоренности с руководителями Турции и Ирана. Было ваше поручение о деблокировании еще четырех населенных пунктов", — сказал министр на встрече с президентом Владимиром Путиным.





