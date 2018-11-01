Дмитрий Соин выступил против содомитов
Политика
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Вчера, 19:58
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По информации ИА"ТИРАС", ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин, во время программы "Время покажет" в эфире первого канала, высказал свое мнение на тему однополых браков в России.
По его словам демонтаж библейских ценностей - это демонтаж наших исконно русских ценностей. Западная пропаганда однополых браков - это реклама Содом и Гоморры, что является страшным грехом, который был наказан самим Богом и против этого ни кто не может идти. Второй момент очень важный, да есть в культурных взаимоотношениях России и Запада бизнес, но также есть та тонкая вещь через которую мы не можем переступить. Это - семья, которая подразумевает, что пара состоящая из мужчины и женщины рожает детей и дает новую жизнь.
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