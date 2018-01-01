Дмитрий Соин: США провоцирует Украину на боестолкновение с Россией Политика // Вчера, 17:20 // 170

ИА"ТИРАС", публикует мнение ректора Европейского института ЮСТО и эксперта в области российско-украинских отношений Дмитрия Соина, который дал комментарий по поводу нарушения российской границы тремя кораблями ВМС Украины.

"Сегодняшний инцидент является безумной провокацией со стороны Киева. Но многие заблуждаются, считая что вся эта операция дело рук одного лишь Порошенко. Мы не должны забывать, что Украина с 2014 года потеряла свой суверенитет и находится в полном подчинении Вашингтона. Из этого следует, что подобные действия не только согласуются с американской стороной, но и выполняются, как приказ.

Таким образом, только мощная сдержанность Кремля, не позволила этой ситуации перерасти в настоящий вооруженный конфликт. Судя по тому. что к кораблям-провокаторам, Украина послала подкрепление, Вашингтон явно сохраняет курс на эскалацию обстановки в регионе. Но шансов на успех у них практически нет. Преимущество России очевидно. Тем более, что на нашей стороне правда и справедливость".