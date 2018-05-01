Дмитрий Соин: куда в России исчезли Профсоюзы? Политика // Вчера, 09:36 // 102

По информации ИА"ТИРАС", ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин, во время программы "Время покажет" в эфире первого канала, высказал свое мнение касаемо деятельности профсоюзных организаций в России. По его словам, на сегодняшний день в России не кому отстаивать интересы рабочего в конфликте с работодателем. Если посмотреть на "Загнивающий запад", то мы увидим, что в большинстве его стран активно фигурируют профсоюзные организации, которые успешно отстаивают права простых рабочих. Также Соин отметил, что и в России пора уже выходить на общественный уровень в отставании прав рабочих, чтобы иметь возможность повышать их зарплаты и бороться с их понижением. И это все возможно осуществить, так как президент России Владимир Путин недавно сказал, что запас денег в бюджете есть (26 долларов), по соотношению к цене на нефть это достаточно большая сумма.



