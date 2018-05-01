/
iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Дмитрий Соин: куда в России исчезли Профсоюзы?

Дмитрий Соин: куда в России исчезли Профсоюзы?

Политика
//
Вчера, 09:36
//
102
По информации ИА"ТИРАС", ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин, во время программы "Время покажет" в эфире первого канала, высказал свое мнение касаемо деятельности профсоюзных организаций в России. По его словам, на сегодняшний день в России не кому отстаивать интересы рабочего в конфликте с работодателем. Если посмотреть на "Загнивающий запад", то мы увидим, что в большинстве его стран активно фигурируют профсоюзные организации, которые успешно отстаивают права простых рабочих. Также Соин отметил, что и в России пора уже выходить на общественный уровень в отставании прав рабочих, чтобы иметь возможность повышать их зарплаты и бороться с их понижением. И это все возможно осуществить, так как президент России Владимир Путин недавно сказал, что запас денег в бюджете есть (26 долларов), по соотношению к цене на нефть это достаточно большая сумма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цены на нефть политизированы. США играют против России. Видео!
Цены на нефть политизированы. США играют против России. Видео!
Дмитрий Соин поставил на место либерала Исаева в программе "Время покажет"
Дмитрий Соин поставил на место либерала Исаева в программе "Время покажет ...
Падающая Нефть тянет за собой российский рубль
Падающая Нефть тянет за собой российский рубль
Система комментирования SigComments

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2018 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru