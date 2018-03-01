Сергей Бабурин: миссия в Сараево прошла успешно
Политика
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Сегодня, 10:35
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Милорад Додик - друг России и с его правлением мы связываем позитивные перспективы. Состоявшиеся контакты были успешными. Поэтому поездку в Сараево я оцениваю положительно, подчеркнул Сергей Бабурин. Система комментирования SigComments
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