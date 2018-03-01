Сергей Бабурин: миссия в Сараево прошла успешно Политика // Сегодня, 10:35 // 0

19 ноября лидер Российского общенародного Союза, глава Международной славянской академии Сергей Бабурин принял участие в церемонии вступления в должность президента Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

Милорад Додик - друг России и с его правлением мы связываем позитивные перспективы. Состоявшиеся контакты были успешными. Поэтому поездку в Сараево я оцениваю положительно, подчеркнул Сергей Бабурин.