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Сергей Бабурин: миссия в Сараево прошла успешно

Сергей Бабурин: миссия в Сараево прошла успешно

Политика
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Сегодня, 10:35
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19 ноября лидер Российского общенародного Союза, глава Международной славянской академии Сергей Бабурин принял участие в церемонии вступления в должность президента Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

Милорад Додик - друг России и с его правлением мы связываем позитивные перспективы. Состоявшиеся контакты были успешными. Поэтому поездку в Сараево я оцениваю положительно, подчеркнул Сергей Бабурин.

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