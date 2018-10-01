Константин Недорубов - герой двух войн и славный сын казачества
Политика
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Сегодня, 13:27
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Герой двух войн - Константин Недорубов, был полным георгиевским кавалером в Первую мировую войну и героем Советского Союза во второй мировой войне. В Волгограде состоялся митинг в память легендарного казака, которым гордится Тихий Дон, вся Россия и люди доброй воли во всем мире, для которых важна память об эпохальной битве с национал-социализмом.
На торжественном мероприятии от Международных славянских Советов и Российского общенародного Союза выступил Сергей Бабурин, который отметил, что Константин Недорубов герой не только Тихого Дона, но и всей России, всего Русского мира. Он был его защитником и символом борьбы против вселенского зла. ИА "ТИРАС", предлагает вниманию видеорепортаж о митинге в Волгограде, который прошел на Мамаевом Кургане:
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29 Октября 2018 / Понедельник 18 49
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