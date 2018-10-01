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Дмитрий Соин поставил на место либерала Исаева в программе "Время покажет"

Дмитрий Соин поставил на место либерала Исаева в программе "Время покажет"

Политика
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Сегодня, 09:26
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По информации ИА"ТИРАС", в эфире программы "Время покажет", произошла стычка между ректором Европейского института ЮСТО, профессором Дмитрием Соиным и либеральным политиком Никитой Исаевым. ИА"ТИРАС", публикует данный видеоматериал:

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