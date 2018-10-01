Дмитрий Соин поставил на место либерала Исаева в программе "Время покажет" Политика // Сегодня, 09:26 // 0

По информации ИА"ТИРАС", в эфире программы "Время покажет", произошла стычка между ректором Европейского института ЮСТО, профессором Дмитрием Соиным и либеральным политиком Никитой Исаевым. ИА"ТИРАС", публикует данный видеоматериал: