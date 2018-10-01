Батл на первом канале: Никита Исаев против Дмитрия Соина. Видео! Политика // Вчера, 17:54 // 114

Программа "Время покажет" всегда отличается жесткими дискуссиями и прямыми столкновениями экспертов. Не стал исключением выпуск от 25 октября. Зрители стали свидетелями острого батла между либералом Никитой Исаевым и ректором Европейского института ЮСТО Дмитрием Соиным. Эксперты обменялись выпадами по поводу ситуации с выходом США из РСМД.

По традиции г-н Исаев занял прозападную позицию. В свою очередь г-н Соин выступил с критикой пораженчества и прозападного лизоблюдства Исаева. В итоге поле боя осталось за Дмитрием Соиным. Предлагаем вниманию Видео:







