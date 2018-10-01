Кирилл Фролов: курс на православную империю провозглашен! Политика // Вчера, 23:23 // 41

Эксперты продолжают активно комментировать выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме. Православный эксперт и мыслитель Кирилл Фролов увидел в нем провозглашение курса на создание в России Православной Империи:





Он сказал ясно, что Россия- Катехон, страна и народ,осуществляющие свое православное служение "Удерживающего от зла", поэтому ядерное нападение на Россию, анонсированное пслом США в НАТО сделает русский народ мучеником, а агрессор- слуга Антихриста, попадет в ад. Все четко.





Ранее помазание Владимира Путина планировалось на 2021 ый год 300 летия провозглашения православной Российской Империи, но в связи с еретической агрессией Фанара это нужно делать "здесь и сейчас" - Православный Император должен созвать Вселенский Собор для изменения диптихов и т.д.





Вчерашнее выступление Владимира Путина - это манифест православного императора!