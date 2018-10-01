Кирилл Фролов: курс на православную империю провозглашен!
Политика
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Вчера, 23:23
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Эксперты продолжают активно комментировать выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме. Православный эксперт и мыслитель Кирилл Фролов увидел в нем провозглашение курса на создание в России Православной Империи:
Вчерашнее выступление Владимира Путина - это манифест православного императора!
Он сказал ясно, что Россия- Катехон, страна и народ,осуществляющие свое православное служение "Удерживающего от зла", поэтому ядерное нападение на Россию, анонсированное пслом США в НАТО сделает русский народ мучеником, а агрессор- слуга Антихриста, попадет в ад. Все четко.
Ранее помазание Владимира Путина планировалось на 2021 ый год 300 летия провозглашения православной Российской Империи, но в связи с еретической агрессией Фанара это нужно делать "здесь и сейчас" - Православный Император должен созвать Вселенский Собор для изменения диптихов и т.д.
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20 Октября 2018 / Суббота 18 09
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