Сергей Бабурин: теракт в Керчи - это вызов России и русскому миру Политика // Вчера, 14:29 // 219

Взрыв в Политехническом колледже Керчи привел к многочисленным жертвам среди учащихся и персонала учебного заведения. Мы расцениваем это, как ничем не оправдываемое зверство, как акт устрашения, как террористическую вылазку, заявил в своем комментарии лидер Российского Общенародного Союза Сергей Бабурин.

Заказчики и исполнители массового убийства рассчитывают запугать крымчан и весь народ России. Они пытаются таким образом поставить под сомнение факт воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Но перечеркнуть итоги борьбы, референдума и воли народа не получится. Попытки тщетны, а за пролитую кровь ответить придется!

Призываю правоохранительные органы сделать все возможное для розыска террористов. Они должны быть либо уничтожены, либо оказаться на скамье подсудимых. Так же необходимо выявить и обнародовать данные тех, кто выступил заказчиком преступления. Они еще хуже исполнителей.

Обращаясь к родным и близким погибших я от себя лично и от РОСа в целом выражаю соболезнование по поводу горькой утраты. Хочу пожелать скорейшего выздоровления раненым и покалеченным. Уверен, что органы власти всем окажут необходимую помощь и поддержку.