США атакуют: как устоять России. Видео Политика // Вчера, 17:23 // 279

Вашингтон проявляет невиданную в новейшей истории геополитическую активность направленную против России и ее союзников на международной арене. В ход пущены санкции, угрозы, давления и гибридные войны. О природе этого явления на канале АННА НЬЮС говорят эксперты Анатолий Матвийчук и Дмитрий Соин.

Общее мнение участников программы: агрессивность США будет возрастать, что связано с геополитическими, экономическими и демографическими процессами. Более подробно в предлагаемом вниманию видеоролике:







