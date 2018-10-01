США атакуют: как устоять России. Видео
Политика
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Вчера, 17:23
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Вашингтон проявляет невиданную в новейшей истории геополитическую активность направленную против России и ее союзников на международной арене. В ход пущены санкции, угрозы, давления и гибридные войны. О природе этого явления на канале АННА НЬЮС говорят эксперты Анатолий Матвийчук и Дмитрий Соин.
Общее мнение участников программы: агрессивность США будет возрастать, что связано с геополитическими, экономическими и демографическими процессами. Более подробно в предлагаемом вниманию видеоролике:
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14 Октября 2018 / Воскресенье 20 26