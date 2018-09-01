В Белоруссии состоялся второй съезд движения Союз
Политика
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Вчера, 16:47
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17 сентября в Белоруссии состоялся второй съезд движения "Гражданская инициатива СОЮЗ". В его работе принял участие лидер Российского общенародного Союза, ученый и общественный деятель Сергей Бабурин. В коротком комментарии по этому поводу он отметил следующее:
"В Гродно мы наметили планы работы на 2019г. Наши стремления понятны и искренни. Мы хотим содействовать дальнейшему укреплению Союзного государства России и Белоруссии.
Запад предпринимает титанические усилия по расколу восточных славян, натравливанию их друг на друга. Пример Украины тут самый яркий и трагический. Западу выгодно ослабление славянства и разрушение православных основ нашего общего пространства.
Движение "Гражданская инициатива Союз", внесет свой вклад в пресечение этих замыслов. Мы призываем всех патриотов, людей доброй воли встать единым фронтом против разрушительных планов США и их европейских союзников".Система комментирования SigComments
19 Сентября 2018 / Среда 21 10