Топор Тора или голубь мира: куда идет Украина? Видео!
Политика
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16:06, 9 сентября 2018
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Украина на распутье: война или мир - стоит вопрос перед населением и политиками этой страны. Денонсация Большого договора Украины с Россией может привести к войне...но киевская элита жестко придерживается установок Вашингтона, который рассматривает Украину , как инструмент глобального противостояния с Москвой. Отроет ли в контексте этого Киев "Топор Тора", начнет ли он кидать в топку противостояния своих граждан в программе на канале АННА НЬЮС рассуждают Светлана Руденко, Дмитрий Соин и Ольга Парфененко.
ИА "ТИРАС", предлагает полную версию видеоинтервью:
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11 Сентября 2018 / Вторник 04 29