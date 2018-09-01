Сергей Бабурин: ответ на убийство Захарченко - признание ДНР и ЛНР Политика // Сегодня, 09:46 // 0

Лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин выразил соболезнование семье и всему народу ДНР в связи с убийством президента республики Александра Захарченко. По мнению политика достойным ответом на теракт может стать признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. В своем заявлении Сергей Бабурин отметил следующее:

За три дня сражающийся Донбасс лишился двух своих лидеров - Иосифа Кобзона, президента Московского землячества Донбассовцев, в Москве, и Александра Захарченко, Главы Донецкой Народной Республики - в Донецке.

Пусть наша признательность этим двум людям за личное мужество и политическую ответственность будет вечной. Скорбим.

Теперь о теракте, в котором погиб президент ДНР. Убийство в Донецке Александра Захарченко - символ того, что зло наглеет, напоминание нам о недопустимости затягивания драмы антифашистского Донбасса, о необходимости для России определяться, а правильнее - признавать ЛНР и ДНР.

Нельзя не отвечать за вызовы, тем более, кровавые.