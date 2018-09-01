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Сергей Бабурин: ответ на убийство Захарченко - признание ДНР и ЛНР

Сергей Бабурин: ответ на убийство Захарченко - признание ДНР и ЛНР

Политика
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Сегодня, 09:46
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Лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин выразил соболезнование семье и всему народу ДНР в связи с убийством президента республики Александра Захарченко. По мнению политика достойным ответом на теракт может стать признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. В своем заявлении Сергей Бабурин отметил следующее:
 
За три дня сражающийся Донбасс лишился двух своих лидеров - Иосифа Кобзона, президента Московского землячества Донбассовцев, в Москве, и Александра Захарченко, Главы Донецкой Народной Республики - в Донецке.
Пусть наша признательность этим двум людям за личное мужество и политическую ответственность будет вечной. Скорбим.
 
Теперь о теракте, в котором погиб президент ДНР. Убийство в Донецке Александра Захарченко - символ того, что зло наглеет, напоминание нам о недопустимости затягивания драмы антифашистского Донбасса, о необходимости для России определяться, а правильнее - признавать ЛНР и ДНР.
Нельзя не отвечать за вызовы, тем более, кровавые.

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