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Политики - люди с особым психотипом

Политики - люди с особым психотипом

Политика
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Вчера, 18:59
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Политики - люди с особым психотипом, считает ректор Европейского института ЮСТО, депутат Парламента Приднестровья 5 созыва Дмитрий Соин. Политики-технари серьезно отличаются от политических лидеров, харизматических личностей способных вести за собой массы. Политики-технари - это фабричный продукт. А политические лидеры - штучный.
 
ИА "ТИРАС", предлагает отрывок из интервью с Дмитрием Соиным, где он рассуждает о феномене политического лидерства:

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