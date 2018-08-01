Политики - люди с особым психотипом
Политика
//
Вчера, 18:59
//
114
Политики - люди с особым психотипом, считает ректор Европейского института ЮСТО, депутат Парламента Приднестровья 5 созыва Дмитрий Соин. Политики-технари серьезно отличаются от политических лидеров, харизматических личностей способных вести за собой массы. Политики-технари - это фабричный продукт. А политические лидеры - штучный.
ИА "ТИРАС", предлагает отрывок из интервью с Дмитрием Соиным, где он рассуждает о феномене политического лидерства:
Система комментирования SigComments
26 Августа 2018 / Воскресенье 18 09
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Астропрогноз: Луна растет, а Меркурий идет прямо. Время свершений!
|364
- Исмаил Шабанов: Талыши России поддерживают Южную Осетию
|325
- Легендарному советскому разведчику Сергею Леонову исполнилось 90 лет
|275
- Правительство России назвали "фирмой". Это провокация и скандал!
|252
- Политики - люди с особым психотипом
|181
- Скандальные факты манипуляции сознанием. Как защитить свои мозги. Видео!
|0