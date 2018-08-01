Политики - люди с особым психотипом Политика // Вчера, 18:59 // 114

Политики - люди с особым психотипом, считает ректор Европейского института ЮСТО, депутат Парламента Приднестровья 5 созыва Дмитрий Соин. Политики-технари серьезно отличаются от политических лидеров, харизматических личностей способных вести за собой массы. Политики-технари - это фабричный продукт. А политические лидеры - штучный.

ИА "ТИРАС", предлагает отрывок из интервью с Дмитрием Соиным, где он рассуждает о феномене политического лидерства:



