Исмаил Шабанов: Талыши России поддерживают Южную Осетию Политика // Вчера, 10:41 // 185

Талыши России поддерживают выбор народа Южной Осетии на независимость, подчеркнул в своем комментарии общественный деятель Исмаил Шабанов. Мы свободолюбивый народ и поэтому приветствуем свободу наших осетинских братьев!

Так же Исмаил Шабанов обозначил свое серьезное намерение посетить Цхинвал для развития геополитических контактов талышской диаспоры. В своем комментарии он отметил следующее:

"По приглашению Президента Южной Осетии Анатолия Ильича Бибилова, завтра отправляюсь в столицу Южной Осетии - город Цхинвал для официального участия от имени талышского народа в торжественном мероприятии по случаю 10-ти летнего юбилея признания независимости Южной Осетии Российской Федерацией. Юбилейные мероприятия состоятся 26-го августа в столице Южной Осетии".