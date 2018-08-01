Исмаил Шабанов: Талыши России поддерживают Южную Осетию
Политика
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Вчера, 10:41
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Талыши России поддерживают выбор народа Южной Осетии на независимость, подчеркнул в своем комментарии общественный деятель Исмаил Шабанов. Мы свободолюбивый народ и поэтому приветствуем свободу наших осетинских братьев!
Так же Исмаил Шабанов обозначил свое серьезное намерение посетить Цхинвал для развития геополитических контактов талышской диаспоры. В своем комментарии он отметил следующее:
"По приглашению Президента Южной Осетии Анатолия Ильича Бибилова, завтра отправляюсь в столицу Южной Осетии - город Цхинвал для официального участия от имени талышского народа в торжественном мероприятии по случаю 10-ти летнего юбилея признания независимости Южной Осетии Российской Федерацией. Юбилейные мероприятия состоятся 26-го августа в столице Южной Осетии".Система комментирования SigComments
25 Августа 2018 / Суббота 16 04
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