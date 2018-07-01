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Солнечное затмение и противостояние Марса отразились на Сенате США

Солнечное затмение и противостояние Марса отразились на Сенате США

Политика
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Сегодня, 00:28
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26 июля в Сенате США прозвучали новые угрозы в адрес России. Так глава комитета по международным делам Боб Крокер заявил, что в ближайшее время будут введены новые расширенные санкции в отношении России. Ранее в период тройственного затмения члены этого же комитета от республиканской и демократической партий  Линдси Грэм и  Боб Менендес выдвинули идею «всеобъемлющего антироссийского санкционного законопроекта». По мнению политического аналитика, социального психолога, ректора Европейского института ЮСТО Дмитрия Соина: 
 
"Такое поведение американских политиков подтверждает астрологическую теорию о том, что влияние тройственного (двух солнечных и одного лунного) затмений на поведение людей и особенно элит велико. К сожалению эти факторы повышают степень агрессивности и деструкции в принимаемых решениях. А тут еще и противостояние Марса. Это вообще повод к нарастанию общей напряженности, вплоть до силовых конфликтов. Поэтому поведение сенаторов США не должно нас удивлять. Оно не рационально и агрессивно. А причина во многом кроется не на Земле, а на небе".

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27 Июля 2018 / Пятница 07 17
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