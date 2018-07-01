Солнечное затмение и противостояние Марса отразились на Сенате США Политика // Сегодня, 00:28 // 0

26 июля в Сенате США прозвучали новые угрозы в адрес России. Так глава комитета по международным делам Боб Крокер заявил, что в ближайшее время будут введены новые расширенные санкции в отношении России. Ранее в период тройственного затмения члены этого же комитета от республиканской и демократической партий Линдси Грэм и Боб Менендес выдвинули идею «всеобъемлющего антироссийского санкционного законопроекта». По мнению политического аналитика, социального психолога, ректора Европейского института ЮСТО Дмитрия Соина:

"Такое поведение американских политиков подтверждает астрологическую теорию о том, что влияние тройственного (двух солнечных и одного лунного) затмений на поведение людей и особенно элит велико. К сожалению эти факторы повышают степень агрессивности и деструкции в принимаемых решениях. А тут еще и противостояние Марса. Это вообще повод к нарастанию общей напряженности, вплоть до силовых конфликтов. Поэтому поведение сенаторов США не должно нас удивлять. Оно не рационально и агрессивно. А причина во многом кроется не на Земле, а на небе".