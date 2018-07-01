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Сергей Бабурин: чемпионат мира по футболу станет триумфом славян

Сергей Бабурин: чемпионат мира по футболу станет триумфом славян

Политика
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Сегодня, 14:00
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По мнению лидера РОС, профессора Сергея Бабурина: "Чемпионат мира по футболу станет триумфом славян". В своем комментарии по поводу результатов игры команд Англии и Хорватии он отметил следующее: 
 
"Хорватская команда убедительно выиграла у англичан. Сердце разрывалось: хотелось то, чтобы английские футболисты накостыляли обидчикам российской сборной, то, чтобы славяне в лице хорватских футболистов взяли верх. Жизнь пошла по второму варианту. 
Теперь в финале буду болеть за хорватов. И не напоминайте о глупых выходках пьяных идиотов. Пусть чемпионат завершится славянским триумфом! Да, на Балканах со славянами и взаимоотношениями не всё просто, соседство по истории сложилось тяжелое. Ну так пусть хоть футбол эти отношения сглаживает! Будущее надо творить, опираясь на лучшее и светлое, тем более, будущее народов".

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