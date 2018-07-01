Сергей Бабурин: чемпионат мира по футболу станет триумфом славян
Политика
//
Сегодня, 14:00
//
0
По мнению лидера РОС, профессора Сергея Бабурина: "Чемпионат мира по футболу станет триумфом славян". В своем комментарии по поводу результатов игры команд Англии и Хорватии он отметил следующее:
"Хорватская команда убедительно выиграла у англичан. Сердце разрывалось: хотелось то, чтобы английские футболисты накостыляли обидчикам российской сборной, то, чтобы славяне в лице хорватских футболистов взяли верх. Жизнь пошла по второму варианту.Система комментирования SigComments
Теперь в финале буду болеть за хорватов. И не напоминайте о глупых выходках пьяных идиотов. Пусть чемпионат завершится славянским триумфом! Да, на Балканах со славянами и взаимоотношениями не всё просто, соседство по истории сложилось тяжелое. Ну так пусть хоть футбол эти отношения сглаживает! Будущее надо творить, опираясь на лучшее и светлое, тем более, будущее народов".
Теперь в финале буду болеть за хорватов. И не напоминайте о глупых выходках пьяных идиотов. Пусть чемпионат завершится славянским триумфом! Да, на Балканах со славянами и взаимоотношениями не всё просто, соседство по истории сложилось тяжелое. Ну так пусть хоть футбол эти отношения сглаживает! Будущее надо творить, опираясь на лучшее и светлое, тем более, будущее народов".
12 Июля 2018 / Четверг 16 52
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Без цензуры: теология против религоведения или что такое секта
|481
- Николо Пашинян под увеличительным стеклом
|460
- Дмитрий Соин: родовые усадьбы - это альтернатива токсичным мегаполисам
|212
- Исмаил Шабанов: Азербайджан ведет опасную игру против России
|29
- Сергей Бабурин: чемпионат мира по футболу станет триумфом славян
|0