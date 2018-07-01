Николо Пашинян под увеличительным стеклом Политика // Сегодня, 10:48 // 0

Николо Пашинян, одна из самых спорных и загадочных фигур в современной армянской политике. О нем ходит масса слухов и оценок. В программе "Без Цензуры!", ее ведущий Дмитрий Соин беседует с экспертом международником Евгением Бирюковым, который лично видел и общался с Николо Пашчиняном. По мнению участников программы: "Пашинян не Ленин, но чем то похож..."

Евгений Бирюков, понимает, что "солидные российские армяне не очень воспринимают выскочку из маршрутного такси, но при этом вынуждены считаться с ним, как с премьер министром страны". ИА "ТИРАС", предлагает полную версию программы:



