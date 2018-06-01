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Молодежное крыло РОС поддерживает Михаила Бутримова на выборах мэра Москвы

Молодежное крыло РОС поддерживает Михаила Бутримова на выборах мэра Москвы

Политика
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Вчера, 21:58
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Молодежное крыло РОС, поддержит кандидатуру Михаила Бутримова, на пост мэра Москвы. Эта информация вызвала живую реакцию у конкурентов в других политических группах продвигающих своих кандидатов на место градоначальника.
 
Не исключено, что в команде действующего мэра столицы России Сергея Собянина так же отреагируют на заявление младоРОСовцев. ИМ это не удивительно - молодежное крыло РОС прошло серьезную подготовку во время президентских выборов и готово действовать быстро и решительно, заявил лидер молодежки Валентин Соин. 
 

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