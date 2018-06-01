Молодежное крыло РОС поддерживает Михаила Бутримова на выборах мэра Москвы Политика // Вчера, 21:58 // 55

Молодежное крыло РОС, поддержит кандидатуру Михаила Бутримова, на пост мэра Москвы. Эта информация вызвала живую реакцию у конкурентов в других политических группах продвигающих своих кандидатов на место градоначальника.

Не исключено, что в команде действующего мэра столицы России Сергея Собянина так же отреагируют на заявление младоРОСовцев. ИМ это не удивительно - молодежное крыло РОС прошло серьезную подготовку во время президентских выборов и готово действовать быстро и решительно, заявил лидер молодежки Валентин Соин.



