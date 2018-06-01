Михаил Бутримов - кандидат в мэры Москвы от РОС Политика // Вчера, 14:24 // 93

25 июня состоялась конференция Московской организации Российского общенародного Союза, в которой принял участие лидер партии Сергей Бабурин, а так же заместители главы организации. В повестке дня стоял вопрос о выдвижении от РОС кандидата на пост мэра Москвы. Им стал молодой, но при этом известный политик Михаил Бутримов.

В итоге, после длительной и жаркой дискуссии кандидатура Михаила Бутримова была выдвинута единогласно. Теперь наступает пора сбора подписей муниципальных депутатов. Русское национал-патриотическое движение после возвращения в политику Сергея Бабурина получило новое дыхание и активно развивается в политическом поле России, отметил потзавершении мероприятия зам. главы РОС Дмитрий Соин.