Михаил Бутримов - кандидат в мэры Москвы от РОС
Политика
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Вчера, 14:24
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25 июня состоялась конференция Московской организации Российского общенародного Союза, в которой принял участие лидер партии Сергей Бабурин, а так же заместители главы организации. В повестке дня стоял вопрос о выдвижении от РОС кандидата на пост мэра Москвы. Им стал молодой, но при этом известный политик Михаил Бутримов.
В итоге, после длительной и жаркой дискуссии кандидатура Михаила Бутримова была выдвинута единогласно. Теперь наступает пора сбора подписей муниципальных депутатов. Русское национал-патриотическое движение после возвращения в политику Сергея Бабурина получило новое дыхание и активно развивается в политическом поле России, отметил потзавершении мероприятия зам. главы РОС Дмитрий Соин.Система комментирования SigComments
27 Июня 2018 / Среда 09 45
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