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Дмитрий Соин: Российский общенародный Союз настроен на борьбу за место мэра Москвы

Дмитрий Соин: Российский общенародный Союз настроен на борьбу за место мэра Москвы

Политика
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Вчера, 09:26
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Выдвижение кандидатом на пост мэра Москвы русского политика и общественного деятеля Михаила Бутримова является серьезным проектом Российского общенародного Союза. Мы настроены на борьбу. Для нас это референдум доверия к выдвинутой Сергеем Бабуриным программе "Русский Выбор", которая была озвучена председателем РОС на прошедших президентских выборах, отметил в своем комментарии заместитель главы партии Дмитрий Соин. 
 
"При прохождении муниципального фильтра, Михаил Бутримов станет существенным фактором избирательной кампании. Он может объединить вокруг себя русских патриотов, традиционалистов, всех кому дорог город Москва, как центр зарождения современной российской государственности с уникальной культурной, исторической и духовной составляющей", подчеркнул Дмитрий Соин.
 

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