Сергей Бабурин: славяне ищут свое место в мире. "Славянская Прага - 2018" Политика // Сегодня, 09:56 // 0

Лидер Российского общенародного Союза, профессор, президент Международной славянской академии Сергей Бабурин принял участие в работе состоявшегося в Чехиии форума: "Славянская Прага - 2018". В своем комментарии по этому поводу ученый и политик отметил следующее:

"Фестиваль "Славянская Прага-2018" начался 7 июня с возложения цветов к памятникам людям, положившим начало 170 лет назад славянскому освободительному движению. При этом вспоминали добрым словом и участников Всеславянского съезда 1998 года, который возродили движение Славянских национальных комитетов.

Уже 8 июня в Праге в рамках Всеславянских этнографических торжеств "Славянская Прага - 2018" открылся Международный Славянский Собор, который имел более выраженную геополитическую окраску. В президиуме Собора находились авторитетные в славянском движении деятели: З.Опатршил, В.Экснер, С.Бабурин, Я.Минарж.



Важным видится то, что в выступлениях прозвучали искренние поиски места славянства в мире. Говоря о сегодняшних заботах славян, я говорил о крепкой духовно-нравственной основе славянского духа, о задаче славянских государств и народов преодалеть расколоть между Евросоюзом и Россией. Необходимо вернуть взаимное доверие и сотрудничество народов Европы. А славянские народы могли бы стать инициаторами этого процесса".