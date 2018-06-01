/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Сергей Бабурин: славяне ищут свое место в мире. "Славянская Прага - 2018"

Сергей Бабурин: славяне ищут свое место в мире. "Славянская Прага - 2018"

Политика
//
Сегодня, 09:56
//
0
Лидер Российского общенародного Союза, профессор, президент Международной славянской академии Сергей Бабурин принял участие в работе состоявшегося в Чехиии форума: "Славянская Прага - 2018". В своем комментарии по этому поводу ученый и политик отметил следующее:
 
 
"Фестиваль "Славянская Прага-2018" начался 7 июня с возложения цветов к памятникам людям, положившим начало 170 лет назад славянскому освободительному движению. При этом вспоминали добрым словом и участников Всеславянского съезда 1998 года, который возродили движение Славянских национальных комитетов.
 
Уже 8 июня в Праге в рамках Всеславянских этнографических торжеств "Славянская Прага - 2018" открылся Международный Славянский Собор, который имел более выраженную геополитическую окраску. В президиуме Собора находились авторитетные в славянском движении деятели: З.Опатршил, В.Экснер, С.Бабурин, Я.Минарж. 

Важным видится то, что в выступлениях прозвучали искренние поиски места славянства в мире. Говоря о сегодняшних заботах славян, я говорил о крепкой духовно-нравственной основе славянского духа, о задаче славянских государств и народов преодалеть расколоть между Евросоюзом и Россией. Необходимо  вернуть взаимное доверие и сотрудничество народов Европы. А славянские народы могли бы стать инициаторами этого процесса".
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Славянские организации России и Молдовы углубили сотрудничество
Славянские организации России и Молдовы углубили сотрудничество
Сергей Бабурин встретился с главой Болгарии Руменом Радевым
Сергей Бабурин встретился с главой Болгарии Руменом Радевым
Сергей Бабурин провел заседание Международной Славянской Академии
Сергей Бабурин провел заседание Международной Славянской Академии
comments powered by HyperComments
13 Июня 2018 / Среда 12 01
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2018 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru