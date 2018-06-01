Главного коммуниста Приднестровья привлекут к уголовной ответственности
Политика
//
Сегодня, 13:49
//
0
Верховный Совет Приднестровья проголосовал за снятие неприкосновенности и дал согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Олега Хоржана, который по совместительству является лидером компартии ПМР.
Как отметил в своем комментарии другой депутат Андрей Сафонов:
"Только что депутаты ВС ПМР единогласно проголосовали за удовлетворение Представления Прокурора на привлечение к ответственности депутата ВС Олега Хоржана. Причина - нарушение законодательства во время публичной акции в Тирасполе 2 июня (митинг? встреча с избирателями?).
Были выступления, продемонстрированы видеокадры из УВД Тирасполя, где запечатлена потасовка депутата с работниками милиции. Также показано, как он включает сирену через мегафон у здания УВД в позднее время.
Были выступления, продемонстрированы видеокадры из УВД Тирасполя, где запечатлена потасовка депутата с работниками милиции. Также показано, как он включает сирену через мегафон у здания УВД в позднее время.
Выступал и сам коллега-депутат О.Хоржан, который высказал мнение, что он "ещё вернётся сюда, но уже в другое кресло", и тогда все "виновные в беззаконии будут привлечены к ответственности". Что это за будущее "кресло" - он не уточнил. Пытаемся угадать...
Чтобы все видели суть дела, думаю, что наши телеканалы должны показать эти видеозаписи для всех приднестровцев. Могу напомнить, что многие из нас имели к власти претензии, но шли на митинги туда, где администрация предоставляла место. С милицией никто из нас не дрался, погоны с офицеров не срывал (в Представлении указаны фамилии офицеров, с которых погоны были сорваны).
В общем, всё должно быть по закону.
А сессия продолжается. Коллега Хоржан сидит в своём нынешнем кресле, участвует в обсуждении законопроектов.
06 Июня 2018 / Среда 19 02
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Давление на Донбасс и Приднестровье - звенья одной цепи
|465
- Дмитрий Соин: изучение психологии поможет в бизнесе, карьере и личной жизни
|438
- Атака на Иран: Россия спасет Тегеран в битве с США и Израилем
|410
- История о причастности России к гибели Боинга МН 17 - миф
|338
- Молодежь Российского общенародного союза провела конференцию
|255
- Дмитрий Соин: путь к спасению - покинуть адские мегаполисы
|230
- Дмитрий Соин: лето - это время для повышения образования
|160
- Главного коммуниста Приднестровья привлекут к уголовной ответственности
|0