Главного коммуниста Приднестровья привлекут к уголовной ответственности Политика // Сегодня, 13:49 // 0

Верховный Совет Приднестровья проголосовал за снятие неприкосновенности и дал согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Олега Хоржана, который по совместительству является лидером компартии ПМР.

Как отметил в своем комментарии другой депутат Андрей Сафонов:





"Только что депутаты ВС ПМР единогласно проголосовали за удовлетворение Представления Прокурора на привлечение к ответственности депутата ВС Олега Хоржана. Причина - нарушение законодательства во время публичной акции в Тирасполе 2 июня (митинг? встреча с избирателями?).

Были выступления, продемонстрированы видеокадры из УВД Тирасполя, где запечатлена потасовка депутата с работниками милиции. Также показано, как он включает сирену через мегафон у здания УВД в позднее время.



Выступал и сам коллега-депутат О.Хоржан, который высказал мнение, что он "ещё вернётся сюда, но уже в другое кресло", и тогда все "виновные в беззаконии будут привлечены к ответственности". Что это за будущее "кресло" - он не уточнил. Пытаемся угадать...



Чтобы все видели суть дела, думаю, что наши телеканалы должны показать эти видеозаписи для всех приднестровцев. Могу напомнить, что многие из нас имели к власти претензии, но шли на митинги туда, где администрация предоставляла место. С милицией никто из нас не дрался, погоны с офицеров не срывал (в Представлении указаны фамилии офицеров, с которых погоны были сорваны).

В общем, всё должно быть по закону.

А сессия продолжается. Коллега Хоржан сидит в своём нынешнем кресле, участвует в обсуждении законопроектов.