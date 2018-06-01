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Главного коммуниста Приднестровья привлекут к уголовной ответственности

Главного коммуниста Приднестровья привлекут к уголовной ответственности

Политика
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Сегодня, 13:49
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Верховный Совет Приднестровья проголосовал за снятие неприкосновенности и дал согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Олега Хоржана, который по совместительству является лидером компартии ПМР.
 
Как отметил в своем комментарии другой депутат Андрей Сафонов:

"Только что депутаты ВС ПМР единогласно проголосовали за удовлетворение Представления Прокурора на привлечение к ответственности депутата ВС Олега Хоржана. Причина - нарушение законодательства во время публичной акции в Тирасполе 2 июня (митинг? встреча с избирателями?).
Были выступления, продемонстрированы видеокадры из УВД Тирасполя, где запечатлена потасовка депутата с работниками милиции. Также показано, как он включает сирену через мегафон у здания УВД в позднее время.

Выступал и сам коллега-депутат О.Хоржан, который высказал мнение, что он "ещё вернётся сюда, но уже в другое кресло", и тогда все "виновные в беззаконии будут привлечены к ответственности". Что это за будущее "кресло" - он не уточнил. Пытаемся угадать...

Чтобы все видели суть дела, думаю, что наши телеканалы должны показать эти видеозаписи для всех приднестровцев. Могу напомнить, что многие из нас имели к власти претензии, но шли на митинги туда, где администрация предоставляла место. С милицией никто из нас не дрался, погоны с офицеров не срывал (в Представлении указаны фамилии офицеров, с которых погоны были сорваны).
В общем, всё должно быть по закону. 
А сессия продолжается. Коллега Хоржан сидит в своём нынешнем кресле, участвует в обсуждении законопроектов.

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