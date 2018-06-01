Молодежь Российского общенародного союза провела конференцию Политика // Вчера, 16:43 // 97

По информации ИА"ТИРАС", 2 мая, в Москве, состоялась конференция молодежного крыла партии РОС, которую возглавили три заместителя председателя партии Российский Общенародный Союз Дмитрий Соин, Юрий Кривошеев и Дмитрий Кузнецов, а также глава и заместитель молодежного крыла Валентин Соин и Никита Вайнман.

На этом мероприятии были подведены итоги проделанной работы за период постпрезидентской гонки, были озвучены планы по дальнейшему развитию молодежного политического движения, по созданию проектов, направленных на улучшения благосостояния России в целом.

Также обсуждалась тема необходимости определения идеологического пути нашей страны: партия РОС предлагает опираться на национальные традиции всех народов, которые и составляют представление о настоящем русском человеке. На данный момент Россия мечется между капитализм ом и социализмом, но сейчас люди не испытывают нужды в этом выборе, так как на данный момент ставится вопрос о создании новой ступени развитии общества, которая будет объединять народ по праву родства и связи с нашей родиной. Страна нуждается в людях, которые радуют за свое Отечество. И такую цельную и чётко сформулированную идею несёт собой партия Российского Общенародного Союза, которая передала свою позицию старейшему молодёжном крылу России.

На ближайшее будущее поставлена задача в воспитании политических лидеров, образованного и инициативного поколения, которое будет придерживаться традиционных ценностей и иметь чёткое определённое видение дальнейшего пути развития страны, благодаря чему мы сможем повысить благосостояние не только Российской Федерации, но и побороться за мир во всем мире!

В ближайшее время следует ожидать модернизации, новых общественных проектов, направленных на различные сфера жизни общества и, конечно, новых лиц в государственном управлении.

По завершении мероприятия Соин Валентин Дмитриевич, непосредственный глава и основатель молодежного крыла, наградил благодарственными письмами молодых ребят, которые внесли значимый вклад в работу Президентской кампании Сергея Николаевича Бабурина; Главам комитетов были выданы удостоверения, подтверждающих их статус и направление деятельности внутри самой организации.

И завершить эту статью хочется одним из принципов Сергея Николаевича Бабурина, который гласит: "Договариваться можно, продаваться нельзя!"