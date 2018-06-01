Молодежь Российского общенародного союза провела конференцию
Политика
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Вчера, 16:43
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На этом мероприятии были подведены итоги проделанной работы за период постпрезидентской гонки, были озвучены планы по дальнейшему развитию молодежного политического движения, по созданию проектов, направленных на улучшения благосостояния России в целом.
Также обсуждалась тема необходимости определения идеологического пути нашей страны: партия РОС предлагает опираться на национальные традиции всех народов, которые и составляют представление о настоящем русском человеке. На данный момент Россия мечется между капитализм ом и социализмом, но сейчас люди не испытывают нужды в этом выборе, так как на данный момент ставится вопрос о создании новой ступени развитии общества, которая будет объединять народ по праву родства и связи с нашей родиной. Страна нуждается в людях, которые радуют за свое Отечество. И такую цельную и чётко сформулированную идею несёт собой партия Российского Общенародного Союза, которая передала свою позицию старейшему молодёжном крылу России.
На ближайшее будущее поставлена задача в воспитании политических лидеров, образованного и инициативного поколения, которое будет придерживаться традиционных ценностей и иметь чёткое определённое видение дальнейшего пути развития страны, благодаря чему мы сможем повысить благосостояние не только Российской Федерации, но и побороться за мир во всем мире!
В ближайшее время следует ожидать модернизации, новых общественных проектов, направленных на различные сфера жизни общества и, конечно, новых лиц в государственном управлении.
По завершении мероприятия Соин Валентин Дмитриевич, непосредственный глава и основатель молодежного крыла, наградил благодарственными письмами молодых ребят, которые внесли значимый вклад в работу Президентской кампании Сергея Николаевича Бабурина; Главам комитетов были выданы удостоверения, подтверждающих их статус и направление деятельности внутри самой организации.
И завершить эту статью хочется одним из принципов Сергея Николаевича Бабурина, который гласит: "Договариваться можно, продаваться нельзя!"
04 Июня 2018 / Понедельник 07 21
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