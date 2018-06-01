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Атака на Иран: Россия спасет Тегеран в битве с США и Израилем

Атака на Иран: Россия спасет Тегеран в битве с США и Израилем

Политика
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Сегодня, 14:13
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Причины эскалации ситуации вокруг Ирана и перспективы возможного силового противостояния Тегерана с США и Израилем на площадке программы "Без Цензуры!" интернет канала АННА НЬЮС обсуждают ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин и эксперт, лидер талышской диаспоры России, востоковед Исмаил Шабанов.
 
Гость студии уверен в том, что "Россия должна поддержать в этой схватке Иран, так как в случае смены власти в Тегеране Москва может получить враждебный режим на Каспии. Это в итоге создаст предпосылки дестабилизации черноморско-каспийского региона, Кавказа и Средней Азии. В свою очередь стратегический альянс России и Ирана укрепит общие позиции в Сирии и обеспечит порядок и мир на южных границах".

 

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