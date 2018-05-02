Дмитрий Соин: о профессии и услугах политтехнолога Политика // Сегодня, 11:19 // 4

Современные выборы невозможны без использования современных информационно-политических технологий. Поэтому так востребованы политтехнологи - специалисты по реализации электоральных кампаний, считает ректор Европейского института ЮСТО, политический аналитик Дмитрий Соин.

"Выборы - это конкуренция денег и технологий. Без качественных специалистов политтехнологов выиграть их невозможно либо очень затратно. Поэтому партии, состоятельные люди постоянно ищут профессионалов для выборов. Европейский институт ЮСТО готовит специалистов политтехнологов. Мы привлекаем высококлассных спикеров с опытом реальных избирательных кампаний. Этим и ценны именно наши курсы. Мы готовим профессионалов практиков", подчеркнул Дмитрий Соин.



