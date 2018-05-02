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Дмитрий Соин: о профессии и услугах политтехнолога

Дмитрий Соин: о профессии и услугах политтехнолога

Политика
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Сегодня, 11:19
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Современные выборы невозможны без использования современных информационно-политических технологий. Поэтому так востребованы политтехнологи - специалисты по реализации электоральных кампаний, считает ректор Европейского института ЮСТО, политический аналитик Дмитрий Соин.
 
"Выборы - это конкуренция денег и технологий. Без качественных специалистов политтехнологов выиграть их невозможно либо очень затратно. Поэтому партии, состоятельные люди постоянно ищут профессионалов для выборов. Европейский институт ЮСТО готовит специалистов политтехнологов. Мы привлекаем высококлассных спикеров с опытом реальных избирательных кампаний. Этим и ценны именно наши курсы. Мы готовим профессионалов практиков", подчеркнул Дмитрий Соин.

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