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Съезд Российского общенародного Союза усилил структуру партии

Съезд Российского общенародного Союза усилил структуру партии

Политика
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Вчера, 11:21
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Состоявшийся 19 мая в Москве съезд Российского общенародного Союза усилил внутреннюю структуру партии и наметил планы на осеннюю избирательную кампанию. Об этом сообщил заместитель председателя партии Юрий Кривошеев.
 
"Так из состава руководящих органов партии были выведены люди утратившие связь с организацией. На их место введены новые, желающие бороться на деле за "Русский Выбор" Сергея Бабурина. Съезд легализовал работу молодежного крыла партии. Из числа молодежи в центральный совет был кооптирован Николай Вайнман, а в президиум - лидер молодежки Валентин Соин. 
 
Для усиления управляемости партией съезд дополнительно избрал троих заместителей главы организации (теперь их шесть). Ими стали: предприниматель и меценат Дмитрий Кузнецов, идеолог, ученый и профессиональный политтехнолог Дмитрий Соин и специалист по оргработе, антикризисный менеджер Юрий Кривошеев. 
 
Укрепив таким образом внутреннюю структуру РОС с трибуны съезда было заявлено о необходимости активного участия в осеннем электоральном цикле. Мы будем претендовать на места в заксобраниях и горсоветах. Поборемся за мэров и глав администраций. Думаю у нас все получится", подчеркнул Юрий Кривошеев. 

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