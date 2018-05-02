Жесткая риторика с Западом создаст выигрышную позицию для Москвы Политика // Сегодня, 12:35 // 7

Жесткая риторика с Западом в формате контр-санкций может создать для России более выгодную переговорную позицию в диалоге с США и ЕС, считает политолог, ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин. "Существует переговорная практика построенная на создании полей для разменов. Это когда стороны поляризируют и ужесточают свои позиции, а уже потом начинают договариваться. Пока Россия ведет себя, как "Кот Базилио", Трамп будет только наращивать давление на Москву, а Европа, так и останется в фарватере политики Вашингтона. Пришло время показать "Русского Медведя".

При этом даже принятие закона о контр-санкциях уже взбударажило европейские экономические и политические умы. Канцлер ФРГ Меркель примчалась к президенту Путину сглаживать углы и договариваться. Теперь дело за малым - суметь внести раскол в санкционную политику Запада.

Представим, что Москва не стала бы продвигать вопрос собственных санкций в отношении Запада. Были бы такие сигналы из того же Берлина? Нет! Поэтому надо быть смелее и решительнее. Тогда США и ЕС начнут прогибаться под нашим натиском. А пораженческие настроения следует исключить. Мысли о том, что отсутствие сопротивления даст результат - аморальны и технологически ущербны", подчеркнул Дмитрий Соин.