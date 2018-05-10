Молодежное крыло РОС развернуло самое большое Знамя Победы Политика // 21:20, 10 мая 2018 // 144

По информации ИА"ТИРАС", 9 мая молодежное крыло Российского Общенародного Союза во главе с лидером партии Сергеем Бабуриным приняло участие в шествии Бессмертного Полка. Об этом сообщил, лидер РОСовской молодежки Валентин Соин

"Примечательно, что мы развернули самое большое Знамя Победы - 20 на 16 метров и пронесли его по Тверской улице до Красной Площади, отдав дань памяти и уважения ветеранам Великой Отечественной Войны. Удивительно было то, что огромное количество людей подхватило тяжелое знамя, чтобы помочь нам его пронести. Это были добровольцы, которых мы не раньше даже не знали. Данный факт говорит о том, что как советский народ, так и российский в самые трудные моменты сплачивается вокруг знамени, чтобы обрести суть и смысл духовной борьбы за справедливость. Поэтому нас не победить!",- отметил молодой политик.