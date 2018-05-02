Сибиряки совместно отмечают День Победы Политика // Вчера, 00:24 // 145

По сложившейся традиции объединенные в землячества сибиряки совместно проводят мероприятия посвященные Дню Победы. Исключением не стал и этот год. Возле расположенного на 42м километре Волоколамского шоссе памятника воинам-сибирякам прикрывшим собою Москву собрались представители всей Сибири.

Находившийся в их числе экс-кандидат в президенты РФ, Омич, ветеран афганской войны Сергей Бабурин так прокомментировал это событие:

"Сегодня, в полдень 7 мая, делегация Омского землячества в Москве вместе с представителями других сибирских землячеств традиционно была у Мемориала Воинам-Сибирякам на 42 км Волоколамского шоссе. Мы отдавали дань памяти землякам, остановившим здесь в 1941 году орду объединенной Гитлером Европы. Мы меряли жизнь по героям, которые и ныне для нас святы.

Солдатом в Афганистане я равнялся на фронтовиков, народным депутатом - судил свои поступки по героям Великой Отечественной. Этот принцип не меняю. Убежден, и сегодняшние воины живут и защищают Родину по заветам ветеранов.

Было много молодежи, что радовало. Как и радовало то, что смог быть старейшина нашего земляческого движения сибиряков фронтовик, легендарный производственник, дважды Герой Социалистического Труда Владимир Иванович Долгих. Ему 94. Но как он выступил! И как потом за столом читал стихи! Выдающийся человек. Дай Бог ему здоровья.

Омичи были разных поколений, и наше общение было сказочно радостным".