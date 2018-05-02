Актив РОС возложил цветы на Мемориале Неизвестному Солдату в Москве
Политика
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4 мая актив Российского общенародного Союза во главе с лидером, экс-кандидатом на пост президента РФ Сергеем Бабуриным принял участие в мероприятиях посвященных Дню Победы над немецко-фашистскими захватчиками. В частности состоялось возложение венка и цветов на Мемориале неизвестному солдату на Красной площади. Об этом СМИ сообщил лидер молодежного крыла РОС Валентин Соин.
В частности он отметил: "Великая отечественная война унесла жизни 25 миллионов граждан Советского Союза. Ценой неимоверных жертв наши прадеды победили опасного, оснащенного новейшим оружием и агрессивной идеологией врага. Поэтому 9 мая - самый яркий и массовый праздник на постсоветском пространстве. Наш лидер - Сергей Бабурин, ветераны и руководители партии, а так же молодежное крыло РОС свято чтут этот день. Наше появление на Мемориале неизвестного солдата вполне логично и преисполнено патриотического долга", подчеркнул Валентин Соин
05 Мая 2018 / Суббота 16 12
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