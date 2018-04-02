Украина провоцирует Россию на силовые акции Политика // Сегодня, 00:42 // 0

Украина провоцирует Россию на силовые акции. Это следует из конкретных шагов Киева по ряду направлений, считает эксперт, ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин.

Аналитик отмечает: "Только за последний месяц Украина "нарывалась" на крупные неприятности в отношениях с Москвой. Самые яркие примеры - это морское пиратство и захват наших судов, активизация так называемой крымской полиции и прокуратуры, запрет на плавание российских судов в морской акватории и реках. Только этого уже было бы достаточно для жестких ответных мер. Но Россия проявляет сдержанность осознавая, что за провокациями Киева стоит Вашингтон, который категорически рассчитывает на Украину, как на катализатор реальной войны с Россией.

Однако терпение РФ не безгранично. Не исключено, что уже в ближайшее время Москва предпримет ряд шагов по противодействию властному экстремизму на Украине", подчеркнул Дмитрий Соин.