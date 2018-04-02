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В Москве обсудили американский беспредел в Сирии

В Москве обсудили американский беспредел в Сирии

Политика
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Вчера, 20:11
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Аморальность и правовую преступность действий США в Сирии, обсудили сегодня на площадке "Россия Сегодня" руководители и эксперты Российского комитета дружбы с народами Ливии и Сирии. Как отметил в своем комментарии лидер Российского общенародного Союза, профессор, доктор юридических наук Сергей Бабурин: 
 
"По инициативе Российского комитета дружбы с народами Ливии и Сирии провели Круглый стол, посвященный смыслу, обстоятельствам и последствиям агрессии США против Сирии в ночь с 13 на 14 апреля. Как председатель Комитета говорил о правовой и политической стороне, генерал Владимир Иванович РОМАНЕНКО о военной".

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