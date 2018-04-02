Удар по Сирии отразится на курсах валют и цене нефти
Политика
//
Сегодня, 10:05
//
0
По мнению ректора Европейского института ЮСТО, аналитика Дмитрия Соина:"Ночной удар по Сирии несомненно будет иметь негативные экономические последствия. Цены на нефть, деньги и акции трепетно реагируют на любую военную активность. Так как события происходят в нефтеносном регионе , то цена на главный энергоноситель либо еще взлетит вверх, либо останется на текущих высоких позициях. ЕЕ падение скорее всего будет невозможно.
А вот фондовые рынки и курсы валют будут нестабильны. Многое в этой ситуации зависит от санкционной активности Запада в отношении России. Пойдут ли американцы на ограничения касающиеся ведущих банков РФ и долговых бумаг страны станет понятно в ближайшее время. На фоне углубляющегося сирийского кризиса - это существенный фактор влияющий на национальную валюту и фондовые рынки Российской Федерации. Во всяком случае, уже сегодня понятно, что единственный возможный в этих условиях курс - курс на внутреннюю самодостаточность России"
14 Апреля 2018 / Суббота 17 15
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Буря не остановит православных от участия в пасхальной службе
|594
- Патриарх Кирилл вошел в Храм Христа Спасителя: Христос Воскресе!
|447
- Интрига доллара, рубля и нефти продолжается. Баланс нарушен!
|356
- В России возрос уровень стресса - выход в йоге и медитации
|314
- Комплаенс - эффективная технология формирующая имидж бизнеса
|220
- Американо-Британская коалиция готовит удар по Сирии. А что Франция?
|213
- Экономическая астрология: Меркурий развернется в сторону рубля
|152
- Новости финансов: рубль и нефть продолжили разнонаправленное движение
|132
- Удар по Сирии отразится на курсах валют и цене нефти
|0