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Удар по Сирии отразится на курсах валют и цене нефти

Удар по Сирии отразится на курсах валют и цене нефти

Политика
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Сегодня, 10:05
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По мнению ректора Европейского института ЮСТО, аналитика Дмитрия Соина:"Ночной удар по Сирии несомненно будет иметь негативные экономические последствия. Цены на нефть, деньги и акции трепетно реагируют на любую военную активность. Так как события происходят в нефтеносном регионе , то цена на главный энергоноситель либо еще взлетит вверх, либо останется на текущих высоких позициях. ЕЕ падение скорее всего будет невозможно.
 
А вот фондовые рынки и курсы валют будут нестабильны. Многое в этой ситуации зависит от санкционной активности Запада в отношении России. Пойдут ли американцы на ограничения касающиеся ведущих банков РФ и долговых бумаг страны станет понятно в ближайшее время. На фоне углубляющегося сирийского кризиса - это существенный фактор влияющий на национальную валюту и фондовые рынки Российской Федерации. Во всяком случае, уже сегодня понятно, что единственный возможный в этих условиях курс - курс на внутреннюю самодостаточность России"

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