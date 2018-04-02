Американо-Британская коалиция готовит удар по Сирии. А что Франция?
Политика
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Вчера, 09:42
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На 12 апреля в непосредственной близости от Сирии продолжается концентрация Военно - морских сил и боевой авиации США и Великобритании. Это острый сигнал подтверждающий практическую неизбежность массированного удара по Дамаску. Единственная страна, которая пока окончательно не определилась - это Франция.
По мнению эксперта, военного аналитика, ректора Европейского института JUSTO Дмитрия Соина: "Предотвратить удары по Сирии может только активная и эффективная политика России. Трамп и Мэй настроены на агрессию. Это понятно. Им нужен реванш за то , что в глазах мирового сообщества они оказались аутсайдерами в освобождении Сирии от террористов. Но перед Вашингтоном и Лондоном стоит серьезная дилемма: идти или нет уже на прямое столкновение с Москвой. Поэтому окончательные решения затягиваются. Но это вопрос максимум нескольких дней. Что касается Франции, то она давно является пристяжной в англо-американской колеснице и скорее всего поступит так, как будет решено на уровне тандема Трамп - Мэй", подчеркнул Дмитрий Соин
13 Апреля 2018 / Пятница 02 08
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- Американо-Британская коалиция готовит удар по Сирии. А что Франция?
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