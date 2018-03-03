Сергей Бабурин и Всеволод Чаплин проведут совместную прессконференцию
Политика
//
Сегодня, 13:31
//
0
Пресс-служба Сергея Бабурина распространила заявление о том, что лидер Российского общенародного Союза совместно с протоиереем Всеволодом Чаплиным на 30 марта запланировали пресс-конференцию посвященную конституционной реформе, в контексте усиления нравственной и духовной составляющих основного документа государства.
Мероприятие состоится 30 марта по адресу Москва, Пречистинка 10/2 в 10:30 утра. Связь для СМИ через пресс-службу +79857564514 (руководитиель Дмитрий Соин).
29 Марта 2018 / Четверг 15 08
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Москва в кольце свалок: когда произойдет апокалипсис
|501
- Сергей Бабурин выразил соболезнование в связи с трагедией в Кемерово
|410
- Сергей Бабурин провел первый после выборов президиум РОС
|350
- Сергей Бабурин провел заседание Международной Славянской Академии
|330
- Кемеровская катастрофа: мегаполисы опасны для жизни
|291
- Затянувшаяся в России зима отступит в середине апреля
|143
- Сергей Бабурин и Всеволод Чаплин проведут совместную прессконференцию
|0