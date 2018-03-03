Сергей Бабурин и Всеволод Чаплин проведут совместную прессконференцию

Сергей Бабурин и Всеволод Чаплин проведут совместную прессконференцию

Политика
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Сегодня, 13:31
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Пресс-служба Сергея Бабурина распространила заявление о том, что лидер Российского общенародного Союза совместно с протоиереем Всеволодом Чаплиным на 30 марта запланировали пресс-конференцию посвященную конституционной реформе, в контексте усиления нравственной и духовной составляющих основного документа государства. 
 
Мероприятие состоится 30 марта по адресу Москва, Пречистинка 10/2 в 10:30 утра. Связь для СМИ через пресс-службу +79857564514 (руководитиель Дмитрий Соин).

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