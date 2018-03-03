Сергей Бабурин выразил соболезнование в связи с трагедией в Кемерово Политика // Сегодня, 00:10 // 0

Лидер Российского общенародного Союза, экс-кандидат в президенты России выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерово. "Это ужасная трагедия, в которой погибли не только взрослые но и многие дети. Она как набат требует от властей и общества обратить внимание на безопасность мест массового отдыха россиян. Как в огромном торгово-развлекательном центра, куда в течении дня приходят тысячи людей не сработали системы пожаротушения и предупреждения? Это не халатность. Это настоящее преступление. Выражаю соболезнование тем, кто в этот день потерял самых дорогих людей - родных и близких, друзей и коллег. И требую от властей провести оперативное, жесткое и справедливое расследование причин трагедии. Виновные должны быть наказаны!", подчеркнул Сергей Бабурин.