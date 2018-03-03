Сергей Бабурин провел первый после выборов президиум РОС

Сергей Бабурин провел первый после выборов президиум РОС

Политика
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Вчера, 14:20
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23 марта состоялся первый после выборов президента РФ президиум Российского общенародного Союза. Его вел Сергей Бабурин. Были подведены итоги избирательной кампании и намечены планы на будущее.
 
В социальных сетях по этому поводу распространен следующий текст. Президиум Партии заслушал 23 марта отчёт Бабурина Сергея Николаевича о его участии в выборах Президента России.
Отметили, что в Крыму и Севастополе народ вновь безоговорочно подтвердил свой выбор быть в составе России, проголосовав за В.Путина, и обратили внимание, что лишь незначительная часть крымских избирателей проголосовала против позиции Путина+Бабурина, отдав голоса оппонентам политики Президента, таким как Собчак, Грудинин и Явлинский. 

Обратили внимание, что в ряде областей России идеи Партии о политике улучшения жизни простых россиян, озвученные Бабуриным, были ближе избирателям, чем демагогия Грудинина, театральные выкрутасы Собчак, фантазии Явлинского и Сурайкина. 
Поддержали Бубурина в его солидарной с Путиным позиции в сфере международной политики. Рекомендовали Бабурину и членам Партии содействовать на государственном уровне мерам по расширению Евразийской интеграции совместно с государствами - членами СНГ.

Потребовали от Бабурина и лидеров региональных отделений Партии активнее влиять на новое Правительство России, которое будет сформировано вновь избранным Президентом, на власти республик, краёв и областей таким образом, чтобы внутренняя экономическая политика была кардинально изменена в социальных интересах простого народа, а не узкого круга приватизаторов времен правления Ельцина, оторвавшихся от народа так называемых менеджеров госкорпораций, банков, чиновников уходящего Правительства.
 
Как отметил в своем комментарии по этому поводу идеолог РОС, Дмитрий Соин: "Битва за Россию продолжается. Запад свирепствует, внутренняя "пятая колонна" готова капитулировать. На этом фоне русские национал-патриоты заявляют о готовности бороться за суверенитет России, повышение ее международного авторитета, обороноспособности, а так же за высокий уровень экономики и социальной обеспеченности граждан страны. Сергей Бабурин, предлагает всем патриотам объединиться вокруг главной идеи - спасения страны и ее народа. Для этого он и партия готовы активно сотрудничать с получившим огромный кредит доверия народа, вновь избранным президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Задача партии победить либералов в правительстве и развернуть чиновников в сторону реализации принципа социального государства". 

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