Почему Бабурин сидел справа от Путина Политика // Вчера, 23:21 // 41

19 марта в Кремле состоялась встреча победившего на выборах президента Владимира Путина со своими оппонентами по избирательному циклу. При этом эксперты отметили, что справа от национального лидера, значительно ближе остальных сидит лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин.

По мнению руководителя пресс-службы кандидата, Дмитрия Соина: "Это связано с тем, что озвученные Сергеем Бабуриным тезисы о "Русском выборе", о необходимости подписания указа о сбережении русской нации, борьба за возвращение из офшоров триллионов долларов вызывают живой интерес иностранной и отечественной прессы и заставляют подумать о судьбе гусударства. Поэтому не удивительно, что на встрече Владимир Путин посадил Сергея Бабурина справа от себя", подчеркнул Дмитрий Соин.