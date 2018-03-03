Первый брифинг в штабе Сергея Бабурина Политика // Вчера, 14:05 // 213

В 15 часов в штабе Сергея Бабурина состоялся первый брифинг, который провели прессекретарь кандидата Дмитрий Соин и начальник штаба Юрий Кривошеев.

В центре внимания оказались вопросы явки, нарушения на участках и готовность штаба активно реагировать на любые острые ситуации. Как отметил Дмитрий Соин: " В целом мы удовлетворены ходом голосования. Некоторые нарушения не влияют на итоги выборов".

При этом Юрий Кривошеев подчеркнул: "30 тысяч наших наблюдателей - лучшая гарантия честного голосования. Мы начеку и верим в благополучный исход выборов".